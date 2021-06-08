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2021 Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300350376

300350376 | Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300350376

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke  ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İnşaat Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 300350376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi   , KKTC , İnşaat Teknolojisi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 16+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 3 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Lefke Avrupa Üniversitesi   İnşaat Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350376   

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-3

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