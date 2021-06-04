2021 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005903442021 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005504352021 Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3007500812021 Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065519192021 İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084507472021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2025513132021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024549892021 İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024549352021 Avrasya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2003516212021 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300590345
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2021 Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208810032

208810032 | Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208810032

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü tercih kod numarası 208810032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi   , Vakıf , Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 42 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban Puanı: 209,72563

Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1440606

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810032   

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,72563

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1440606

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 42

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  54+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-46

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