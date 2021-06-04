2021 Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208810032
208810032 | Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 208810032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lokman Hekim Üniversitesi , Vakıf , Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 42 kişi yerleşmiştir.
Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 209,72563
Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Tavan Puan: ---
Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1440606
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208810032
ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 209,72563
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1440606
Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 54+0
Yerleşen 2019: Dolmadı-46