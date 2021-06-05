2021 Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208810034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 208810034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 50 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 217,15274

Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Lokman Hekim Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1338604

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810034

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,15274

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1338604

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 50

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,64649

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1564309

Kontenjan 2019: 54+0

Yerleşen 2019: Doldu-54