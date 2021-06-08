2021 Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208810026

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 208810026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 42 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 257,79846

Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 840640

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810026

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,79846

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 840640

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,22861

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 711405

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: Doldu-36