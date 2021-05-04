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2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111510628

111510628 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111510628

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 111510628 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 256,41732

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 317,99866

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 396378

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111510628   

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,41732

Tavan Puan: 317,99866

Başarı Sıralaması: 396378

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,23279

Tavan Puan: 291,24234

Başarı Sıralaması:  411833

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,2516

Tavan Puan: 290,83887

Başarı Sıralaması :  412000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,1625

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  264146

Kontenjan 2017 :  30+1

Yerleşen 2017 : 31

taban-puan.jpg

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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