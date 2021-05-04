2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111510628
111510628 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 111510628 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 256,41732
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 317,99866
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 396378
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111510628
ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 256,41732
Tavan Puan: 317,99866
Başarı Sıralaması: 396378
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,23279
Tavan Puan: 291,24234
Başarı Sıralaması: 411833
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,2516
Tavan Puan: 290,83887
Başarı Sıralaması : 412000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,1625
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 264146
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.