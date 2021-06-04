2021 Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204150904

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 204150904 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 216,85136

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1342646

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150904

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,85136

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1342646

Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,30461

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1554194

Kontenjan 2019: 49+0

Yerleşen 2019: Doldu-49