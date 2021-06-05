2021 Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204190368
204190368 | Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 204190368 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 32+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 32 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 267,45325
Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 741191
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204190368
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,45325
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 741191
Kontenjan 2020 – 2021 : 32+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 32
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,3651
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 753957
Kontenjan 2019: 24+0
Yerleşen 2019: Doldu-24