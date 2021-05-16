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2021 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204111093

204111093 | Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204111093

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü tercih kod numarası 204111093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban Puanı: 405,87669

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Tavan Puan: 419,48685

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Başarı Sıralaması: 9723

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204111093   

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,87669

Tavan Puan: 419,48685

Başarı Sıralaması: 9723

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,82497

Tavan Puan: 434,79458

Başarı Sıralaması:  5820

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 399,00219

Tavan Puan: 401,15490

Başarı Sıralaması :  9580

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,15921

Tavan Puan: 415,46527

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  30389

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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