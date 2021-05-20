2021 Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110041
204110041 | Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 204110041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 36+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 369,08638
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 405,79608
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 24402
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204110041
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 369,08638
Tavan Puan: 405,79608
Başarı Sıralaması: 24402
Kontenjan 2020 – 2021 : 36+0
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 360,96695
Tavan Puan: 407,43423
Başarı Sıralaması: 25256
Kontenjan 2019: 23+0
Yerleşen 2019: 23
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 332,34468
Tavan Puan: 398,62474
Başarı Sıralaması : 27700
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 30
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,48689
Tavan Puan: 401,61111
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 25498
Kontenjan 2017 : 27+0
Yerleşen 2017 : 27
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.