Kastamonu Doğanyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?AK Parti MKYK listesinden çıkan isimler | AK Parti eski MKYK üyeleriMkyk nedir ve açılımı ne demek?Denizli İhracatçılar Birliği personel alımı 2021 başvuru tarihi | Memur alımı başvuruları nasıl yapılır?Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmlerSON DAKİKA! AK Parti'nin yeni Genel Başkanvekilleri belli oldu!Lebaleb ne demek, hangi dil? İşte Lebalep tdk anlamı!Kastamonu Çatalzeytin Nüfusu 2020 - 2021 |  Çatalzeytin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Eken isminin anlamı nedir, Eken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şafi isminin anlamı nedir, Şafi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2021 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

2021 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204110659 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 461,60694

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 472,02094

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44599

 

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204110659   

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 461,60694

Tavan Puan: 472,02094

Başarı Sıralaması: 44599

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,97352

Tavan Puan: 443,62545

Başarı Sıralaması:  43006

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,44936

Tavan Puan: 413,35046

Başarı Sıralaması :  47400

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,60161

Tavan Puan: 401,03020

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  46341

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT