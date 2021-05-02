2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510635

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102510635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 348,74458

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 428,41029

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 160688

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510635

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,74458

Tavan Puan: 428,41029

Başarı Sıralaması: 160688

Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5

Yerleşen 2020 – 2021: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,09633

Tavan Puan: 408,62786

Başarı Sıralaması: 172931

Kontenjan 2019: 180+5

Yerleşen 2019: 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,61166

Tavan Puan: 363,60356

Başarı Sıralaması : 179000

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,24293

Tavan Puan: 352,96809

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 138788

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.