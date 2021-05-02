2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510635
102510635 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102510635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 348,74458
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 428,41029
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 160688
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510635
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 348,74458
Tavan Puan: 428,41029
Başarı Sıralaması: 160688
Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5
Yerleşen 2020 – 2021: 185
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,09633
Tavan Puan: 408,62786
Başarı Sıralaması: 172931
Kontenjan 2019: 180+5
Yerleşen 2019: 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,61166
Tavan Puan: 363,60356
Başarı Sıralaması : 179000
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,24293
Tavan Puan: 352,96809
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 138788
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.