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2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102550767

102550767 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102550767

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi     Turgutlu Meslek Yüksekokulu   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 102550767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü , Turgutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 224,21098

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1244227

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550767   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Turgutlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,21098

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1244227

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,76435

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1169209

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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