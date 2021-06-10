2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551402

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102551402 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü , Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 244,06608

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 996790

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551402

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,06608

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 996790

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,88377

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1046724

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41