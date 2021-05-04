2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Tütün Eksperliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tütün Eksperliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü tercih kod numarası 102510247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Tütün Eksperliği Bölümü , Tütün Eksperliği Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tütün Eksperliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tütün Eksperliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü Taban Puanı: 210,42739

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü Tavan Puan: 367,05764

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü Başarı Sıralaması: 672872

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510247

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tütün Eksperliği Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,42739

Tavan Puan: 367,05764

Başarı Sıralaması: 672872

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 247,89377

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 233,43035

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,55642

Tavan Puan: 325,10478

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 1025116

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.