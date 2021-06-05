2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102551174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Turgutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 235,11806

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1104232

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551174

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Turgutlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 235,11806

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1104232

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,27487

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1067576

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62