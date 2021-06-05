2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551244

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102551244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Turgutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 267,6225

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 739579

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551244

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Turgutlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,6225

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 739579

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,14126

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 839593

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82