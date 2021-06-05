2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1087502712021 Ardahan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1012501012021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1115702962021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1077501052021 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024518172021 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202452621Mehmet Ali Erbil'den flaş Serdar Ortaç açıklaması: Kumar oynamak için şarkılarının telif haklarını sattı!2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024520662021 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024525872021 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202452039
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551147

2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551147

102551147 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551147

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi     Akhisar Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 102551147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Akhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 253,64678

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 886182

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551147   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Akhisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,64678

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 886182

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,54681

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  935755

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT