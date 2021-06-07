2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102571009
102571009 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 102571009 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Sarıgöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 216,51603
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1347149
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102571009
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 216,51603
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1347149
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,32575
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1303572
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Doldu-36