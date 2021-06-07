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2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102571009

102571009 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102571009

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi     Sarıgöl Meslek Yüksekokulu   Harita ve Kadastro  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü tercih kod numarası 102571009 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   , Devlet , Harita ve Kadastro  Bölümü , Sarıgöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Taban Puanı: 216,51603

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Harita ve Kadastro  Bölümü Başarı Sıralaması: 1347149

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102571009   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sarıgöl Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 216,51603

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1347149

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,32575

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1303572

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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