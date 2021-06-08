2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102551314
102551314 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102551314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Ahmetli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 196,77195
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1624078
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102551314
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Ahmetli Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 196,77195
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1624078
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 191,71948
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1688512
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72