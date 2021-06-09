2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102550916
102550916 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102550916 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı Bölümü , Salihli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 202,19888
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1547850
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102550916
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Salihli Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 202,19888
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1547850
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194,32732
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1656505
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67