2021 Marmara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107210183
107210183 | Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107210183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 410,8559
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 442,90922
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 7914
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210183
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 410,8559
Tavan Puan: 442,90922
Başarı Sıralaması: 7914
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 423,96205
Tavan Puan: 448,11228
Başarı Sıralaması: 5268
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,61845
Tavan Puan: 461,83647
Başarı Sıralaması : 5950
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 440,00641
Tavan Puan: 472,77207
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10281
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.