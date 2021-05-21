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2021 Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107290339

107290339 | Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107290339

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107290339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 416,7478

Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 457,70045

Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 11546

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290339   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,7478

Tavan Puan: 457,70045

Başarı Sıralaması: 11546

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,55298

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  12715

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 402,62259

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  11200

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,15521

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  9885

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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