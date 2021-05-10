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2021 Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211199

107211199 | Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211199

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107211199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,46561

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 237,46561

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 689678

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211199   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,46561

Tavan Puan: 237,46561

Başarı Sıralaması: 689678

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,11045

Tavan Puan: 240,11045

Başarı Sıralaması:  617947

Kontenjan 2019:  1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  1+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  1+0

Yerleşen 2017 : 0

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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