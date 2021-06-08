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2021 Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107250588

107250588 | Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107250588

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 107250588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi   , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 311,23333

Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Marmara Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 406450

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250588   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,23333

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 406450

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,49636

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  466553

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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