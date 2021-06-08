2021 Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107250588

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107250588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 311,23333

Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Marmara Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 406450

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250588

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,23333

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 406450

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,49636

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 466553

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52