2021 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107270511

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107270511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 277,90797

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 644978

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107270511

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 277,90797

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 644978

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,68859

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 717146

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52