2021 Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 107210729
107210729 | Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107210729 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü , Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 287,1766
Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 338,83675
Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 350203
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210729
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 287,1766
Tavan Puan: 338,83675
Başarı Sıralaması: 350203
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,48136
Tavan Puan: 348,89804
Başarı Sıralaması: 368539
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,20596
Tavan Puan: 315,15633
Başarı Sıralaması : 439000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,61524
Tavan Puan: 376,31889
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 500605
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.