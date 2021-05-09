2021 Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 107210729

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107210729 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü , Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 287,1766

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 338,83675

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 350203

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210729

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,1766

Tavan Puan: 338,83675

Başarı Sıralaması: 350203

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,48136

Tavan Puan: 348,89804

Başarı Sıralaması: 368539

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,20596

Tavan Puan: 315,15633

Başarı Sıralaması : 439000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,61524

Tavan Puan: 376,31889

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 500605

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.