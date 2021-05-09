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2021 Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210738

107210738 | Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210738

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu   Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107210738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü , Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 287,45085

Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 305,86257

Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 348883

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210738   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,45085

Tavan Puan: 305,86257

Başarı Sıralaması: 348883

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,54268

Tavan Puan: 308,47873

Başarı Sıralaması:  356548

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,20282

Tavan Puan: 312,57722

Başarı Sıralaması :  417000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,13459

Tavan Puan: 322,50564

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  504407

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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