2021 Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210738
107210738 | Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107210738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü , Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 287,45085
Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 305,86257
Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 348883
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210738
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 287,45085
Tavan Puan: 305,86257
Başarı Sıralaması: 348883
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,54268
Tavan Puan: 308,47873
Başarı Sıralaması: 356548
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 254,20282
Tavan Puan: 312,57722
Başarı Sıralaması : 417000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,13459
Tavan Puan: 322,50564
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 504407
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.