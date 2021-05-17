2021 Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107210174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Tarih Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarih Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 390,31676

Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 421,50986

Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17820

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210174

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,31676

Tavan Puan: 421,50986

Başarı Sıralaması: 17820

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,62171

Tavan Puan: 416,61298

Başarı Sıralaması: 20917

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,87507

Tavan Puan: 417,80213

Başarı Sıralaması : 27100

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,47506

Tavan Puan: 444,58268

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 36468

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.