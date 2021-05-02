2021 Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210155
207210155 | Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 207210155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 72+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 345,17368
Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 447,63626
Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 166127
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210155
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,17368
Tavan Puan: 447,63626
Başarı Sıralaması: 166127
Kontenjan 2020 – 2021 : 72+0
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,27786
Tavan Puan: 411,20865
Başarı Sıralaması: 210925
Kontenjan 2019: 59+0
Yerleşen 2019: 59
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 279,59805
Tavan Puan: 389,34457
Başarı Sıralaması : 199000
Kontenjan 2018 : 54+0
Yerleşen 2018 : 54
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,32549
Tavan Puan: 371,29440
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132487
Kontenjan 2017 : 45+0
Yerleşen 2017 : 45
Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.