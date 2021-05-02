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2021 Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210155

207210155 | Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mef Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 207210155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 72+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 345,17368

Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 447,63626

Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 166127

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210155   

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,17368

Tavan Puan: 447,63626

Başarı Sıralaması: 166127

Kontenjan 2020 – 2021 : 72+0

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,27786

Tavan Puan: 411,20865

Başarı Sıralaması:  210925

Kontenjan 2019:  59+0

Yerleşen 2019: 59

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,59805

Tavan Puan: 389,34457

Başarı Sıralaması :  199000

Kontenjan 2018 :  54+0

Yerleşen 2018 : 54

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,32549

Tavan Puan: 371,29440

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  132487

Kontenjan 2017 :  45+0

Yerleşen 2017 : 45

taban-puan.jpg

Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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