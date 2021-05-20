2021 Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210419
207210419 | Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 207210419 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 317,81098
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 423,52197
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 39987
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210419
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 317,81098
Tavan Puan: 423,52197
Başarı Sıralaması: 39987
Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0
Yerleşen 2020 – 2021: 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,86289
Tavan Puan: 395,37187
Başarı Sıralaması: 45252
Kontenjan 2019: 41+0
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 280,98711
Tavan Puan: 414,17745
Başarı Sıralaması : 42900
Kontenjan 2018 : 45+0
Yerleşen 2018 : 45
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,91234
Tavan Puan: 424,95337
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 35825
Kontenjan 2017 : 32+0
Yerleşen 2017 : 32
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.