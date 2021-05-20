2021 Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210419

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 207210419 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 317,81098

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 423,52197

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 39987

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210419

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,81098

Tavan Puan: 423,52197

Başarı Sıralaması: 39987

Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0

Yerleşen 2020 – 2021: 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,86289

Tavan Puan: 395,37187

Başarı Sıralaması: 45252

Kontenjan 2019: 41+0

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,98711

Tavan Puan: 414,17745

Başarı Sıralaması : 42900

Kontenjan 2018 : 45+0

Yerleşen 2018 : 45

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,91234

Tavan Puan: 424,95337

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 35825

Kontenjan 2017 : 32+0

Yerleşen 2017 : 32

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.