2021 Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210252
207210252 | Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 207210252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 65+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 315,83115
Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 402,55835
Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 218515
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210252
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 315,83115
Tavan Puan: 402,55835
Başarı Sıralaması: 218515
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+0
Yerleşen 2020 – 2021: 65
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 408,31028
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 58+0
Yerleşen 2019: 54
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 340,71546
Tavan Puan: 400,58845
Başarı Sıralaması : 101000
Kontenjan 2018 : 32+0
Yerleşen 2018 : 32
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,50758
Tavan Puan: 412,34195
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 84130
Kontenjan 2017 : 33+0
Yerleşen 2017 : 33
Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.