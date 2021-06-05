2021 Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107490211

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 107490211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Anamur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 254,22206

Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 879701

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490211

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Anamur Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,22206

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 879701

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,66526

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 921163

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52