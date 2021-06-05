2021 Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450938

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 107450938 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Erdemli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 232,81855

Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1132667

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450938

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Erdemli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,81855

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1132667

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,30584

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1147468

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72