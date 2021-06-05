2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027515142021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027513562021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027503492021 İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1107501572021 Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089513462021 Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052501252021 Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014518392021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1118506762021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1077514662021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108050154
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2021 Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450559

107450559 | Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450559

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi     Erdemli Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 107450559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Erdemli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 256,20644

Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 857765

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450559   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi  

FAKÜLTE: Erdemli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,20644

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 857765

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,50127

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  923382

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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