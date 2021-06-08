2021 Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107451115

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107451115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,04873

Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1219747

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451115

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,04873

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1219747

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,49162

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1201460

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41