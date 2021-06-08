2021 Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450886

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107450886 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 201,93652

Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1551663

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450886

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 201,93652

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1551663

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,54433

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1504376

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41