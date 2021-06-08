2021 Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107451309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 107451309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 238,24717

Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1066176

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451309

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,24717

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1066176

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,39622

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1014491

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72