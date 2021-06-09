2021 Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450956

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 107450956 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Erdemli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 214,39627

Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1376164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450956

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Erdemli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,39627

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1376164

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,3772

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1417009

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52