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2021 Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107490214

107490214 | Mersin Üniversitesi Optisyenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107490214

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Optisyenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü tercih kod numarası 107490214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   , Devlet , Optisyenlik  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Taban Puanı: 296,1227

Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi   Optisyenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 501980

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490214   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,1227

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 501980

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,77283

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  494473

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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