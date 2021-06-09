2021 Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107490214
107490214 | Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 107490214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 296,1227
Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Mersin Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 501980
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107490214
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 296,1227
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 501980
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,77283
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 494473
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41