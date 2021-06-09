2021 Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107451584
107451584 | Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 107451584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 246,40943
Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---
Mersin Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 969088
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107451584
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mersin Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 246,40943
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 969088
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,20497
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1509553
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72