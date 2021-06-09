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2021 Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450392

107450392 | Mersin Üniversitesi Pazarlama  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107450392

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mersin Üniversitesi   Pazarlama  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi     Anamur Meslek Yüksekokulu   Pazarlama  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü tercih kod numarası 107450392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   , Devlet , Pazarlama  Bölümü , Anamur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 12 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Mersin Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450392   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi  

FAKÜLTE: Anamur Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-13

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