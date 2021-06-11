2021 Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107470563

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107470563 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 191,63958

Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1684834

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107470563

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 191,63958

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1684834

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 185,82318

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1735011

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62