2021 Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107451645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107451645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Silifke Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 51 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451645

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Silifke Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 51

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,53028

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1701140

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41