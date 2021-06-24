Onlar Ermiş Muradına - En Güzel Türk Masalları kitabında skandal: Baba kızına göz koydu, ensest ilişki meşru gösterildi!Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdıÖzok isminin anlamı nedir, Özok ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Finlandiya'da yaşlı nüfus arttıkça iş gücü krizi yaşanıyorOrum isminin anlamı nedir, Orum ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Omur isminin anlamı nedir, Omur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eyüp isminin anlamı nedir, Eyüp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Örük isminin anlamı nedir, Örük ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ulvi isminin anlamı nedir, Ulvi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cedi Osman'ın ailesiyle tanışmıştı! Ebru Şahin'den bomba evlilik açıklaması!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. 2021 model Peugeot’larda Haziran sonu indirim fırsatları! Elinizi çabuk tutun, fırsatları kaçırmayın!

2021 model Peugeot’larda Haziran sonu indirim fırsatları! Elinizi çabuk tutun, fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kullandığı otomobil markası olan Peugeot'un ayakları yerden kesen, birbirinden etkileyici araçlarının fiyatları belli oldu. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için Peugeot otomobillerinin fiyatları haberimizde...

2021 model Peugeot’larda Haziran sonu indirim fırsatları! Elinizi çabuk tutun, fırsatları kaçırmayın!

Ekonomik gelişmeler nedeniyle otomobil piyasasında ikinci el araçların fiyatlarında artış yaşandı. Özellikle otomobil pazarlarına giden vatandaşlar elleri boş dönmeye başlayınca sıfır araç sahibi olmayı düşünmeye başladılar. Bu durum nedeniyle Türkiye'de çok fazla sayıda bulunan, güvenilir bir marka olan Peugeot'un yeni model otomobillerinin fiyatları da değişime uğradı. Sıfır araç sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için Peugeot'un tüm markalarının satış fiyatlarını haberleştirdik. İşte sıfır Peugeot marka araç sahibi olmak isteyenler için fiyatlar... 

2021 model Peugeot’larda Haziran sonu indirim fırsatları! Elinizi çabuk tutun, fırsatları kaçırmayın!

PEUGEOT YENİ 208 ( BENZİN) 

Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 2021 

2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 198.000 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 195.000 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 

2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı:  279.000 TL 

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 231.300 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8

2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 287.000  TL 

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 282.000 TL

Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 312.000 TL 

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 310.000  TL

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

Haberin Devamı 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT