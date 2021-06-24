2021 model Peugeot’larda Haziran sonu indirim fırsatları! Elinizi çabuk tutun, fırsatları kaçırmayın!
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kullandığı otomobil markası olan Peugeot'un ayakları yerden kesen, birbirinden etkileyici araçlarının fiyatları belli oldu. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için Peugeot otomobillerinin fiyatları haberimizde...
Ekonomik gelişmeler nedeniyle otomobil piyasasında ikinci el araçların fiyatlarında artış yaşandı. Özellikle otomobil pazarlarına giden vatandaşlar elleri boş dönmeye başlayınca sıfır araç sahibi olmayı düşünmeye başladılar. Bu durum nedeniyle Türkiye'de çok fazla sayıda bulunan, güvenilir bir marka olan Peugeot'un yeni model otomobillerinin fiyatları da değişime uğradı. Sıfır araç sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için Peugeot'un tüm markalarının satış fiyatlarını haberleştirdik. İşte sıfır Peugeot marka araç sahibi olmak isteyenler için fiyatlar...
PEUGEOT YENİ 208 ( BENZİN)
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 2021
2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 198.000 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 195.000 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 279.000 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 231.300 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8
2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 287.000 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 282.000 TL
Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 312.000 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 310.000 TL
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