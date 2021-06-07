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  3. 2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650778

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650778

107650778 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650778

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 107650778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü , Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 212,85378

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1397111

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107650778   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,85378

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1397111

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,24289

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1389896

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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