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  3. 2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650248

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650248

107650248 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650248

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Dalaman Meslek Yüksekokulu   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 107650248 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü , Dalaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 265,30179

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 762660

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107650248   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Dalaman Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,30179

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 762660

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,71073

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  695767

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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