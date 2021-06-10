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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107670676

107670676 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107670676

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü tercih kod numarası 107670676 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü , Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban Puanı: 264,18603

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 773715

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107670676   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 264,18603

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 773715

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,45149

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  848312

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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