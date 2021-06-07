2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107651343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107651343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , İkram Hizmetleri Bölümü , Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 184,38788

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1729964

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107651343

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 184,38788

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1729964

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-37