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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650627

107650627 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107650627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Milas Meslek Yüksekokulu   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 107650627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü , Milas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 190,25956

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1697700

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107650627   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Milas Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,25956

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1697700

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,72079

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1699191

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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