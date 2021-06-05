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2021 Munzur Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109550331

109550331 | Munzur Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tunceli ilimizde yer alan Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Munzur Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109550331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli  ilinde bulunan Munzur Üniversitesi     Çemişgezek Meslek Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü tercih kod numarası 109550331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi   , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü , Çemişgezek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 7 kişi yerleşmiştir.

Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Munzur Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109550331   

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi  

FAKÜLTE: Çemişgezek Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-9

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